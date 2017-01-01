‎يمن فويس‎

الرئيسية
  • محليات

    » عاجل : الاعلان رسميا عن سيطرة الجيش الوطني على معسكر العمري وطيران الأباتشي يتدخل في المواجهات
    أعلن الناطق الرسمي لقيادة محور تعز العقيد الركن / منصور الحساني سيطرة الجيش الوطني على معسكر العمري غرب تعز .

    انهيارات متسارعة في جبهات صعدة بعد مقتل قيادات حوثية بارزة بينهم مسؤول الإعلام الحربي

    المآخذي يعتدي على الدكتور الظاهري ويهدده أمام الجميع بالتصفية الجسدية

    عاجل : الجيش الوطني يتمكن بنجاح من تطبيق أولى الخطط العسكرية في الجبهة الغربية بتعز

    قائد عسكري: الجيش اليمني يتقدم نحو مركز صعدة

  • عربية ودولية

    » "علماء المسلمين" تندد بسياسة الأرض المحروقة بالموصل
    قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن ما يحدث في الموصل حرب تدمير تستهدف البشر والحجر يتحمل مسؤوليتها أطراف ال

    الاستخبارات الأميركية تتوقع تغير المشهد العالمي جذرياً

    هجمات على 3 مكامن تعيد سيناء إلى الواجهة

    أردوغان : أنقرة بصدد إعداد أرضية للحل السلمي في سوريا

    وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني إثر نوبة قلبية

  • تقارير وحوارات

    » امين عام الامم المتحدة يعلن اعتزامه جعل العام 2017 عاماً من أجل السلام
    قال الأمين العام للأم المتحدة، انطونيو غوتيريس "أنه يعتزم أن يجعل من 2017 "عاما من اجل السلام"، في رسالة بثت ب

    مسؤولون أمريكيون: إيران حصلت على أموال وذهب بـ10 مليارات دولار منذ تخفيف العقوبات

    تفاصيل اللحظات الأخيرة للسفير الروسي يرويها المصور الذي نقل مشهد اغتياله للعالم

    شاهد أول صورة تظهر لحظة تصفية قاتل السفير الروسي في تركيا

    شاهد بالفيديو لحظة مقتل السفير الروسي في تركيا ( تفاصيل )

  • شؤون خليجية

    » هل يتوقف مشروع مترو الرياض بسبب سياسة التقشف؟
    أكد مسؤول في شركة بناء إيطالية مشاركة في مشروع قطار الانفاق والنقل العام في العاصمة السعودية والذي تبلغ قيمته

    صدور أوامر جديدة من العاهل السعودي للراغبين في الحج للموسم 2017

    السعودية : الإقرار رسمياً لموعد تحصيل رسوم مرافقين المقيمين مع استمرار الـ 2400 ريال سنويا (تفاصيل الرسوم)

    الشثري: 6 آلاف ريال دعماً للمقيمين سنويا في السعودية ( فيديو )

    السعودية توجه بتوطين هذه المهن الجديدة في المملكة

  • رياضة

    » لاعب ببرشلونة يطلق حملة دولية لإغاثة أطفال حلب.. هذا ما قاله للماركات العالمية
    وجه نجم برشلونة التركي وعميد المنتخب الوطني التركي لكرة القدم آردا توران رسالة مؤثرة لمتابعيه والذين يقدر عدده

    بالفيديو: مانشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارت بالفوز على واتفورد

    برشلونة يواجه ريال مدريد في كلاسيكو العالم

    حسن زيد بعد تعيينه وزير للشباب والرياضة مواقع التواصل الإجتماعي تش هجوم عليه

    4 لاعبين نجوا من حادث تحطم الطائرة الكولومبية

  • اقتصاد

    » ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية والسعودية تتراجع
    ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية يوم الأحد مع صعود أسعار النفط والأسهم العالمية لكن البورصة السعودية هبطت تحت

    لا ضرائب على تحويلات المقيمين في السعودية حالياً ( تفاصيل )

    شاهد بالصور : أحدهم أدمن عقاقير الهلوسة.. وآخر أنشأ مزرعة ماشية.. أين يوجد أول 11 موظفاً في مايكروسوفت اليوم؟

    السعودية تعلن موازنتها المالية للعام 2017 بإيرادات قدرها 692 مليار ريال

    تغريدة لـ "ترمب".. تهز أسهم عملاق صانع الطائرات "الشبح"!

  • تكنولوجيا

    » ظهور مشكلة جديدة في كاميرا هاتف «iPhone 7 Plus»
    كشف بعض مستخدمي هاتف آبل iPhone 7 Plus عن ظهور مشكلة في كاميرا الهاتف الخلفية أثناء الاستخدام، حيث تتحول الشاش

    الواتس آب الأزرق يتفوق على نظيره الأخضر بـ 5 مزايا.. تعرف عليها!

    اكتشف 5 علامات للتمييز بين الشاحن الأصلي والمقلد

    شرح بالصور : لمستخدمي واتساب.. إليكم 10 حيل عليكم تعلمها

    السعودية.. هجمات إلكترونية على جهات حكومية ومنشآت حيوية

  • جولة الصحافة

    » بعد فرضها رسوماً على العمالة الوافدة.. هذا ما ستدفعه إذا اصطحبت أسرتك من اليمن إلى السعودية ؟
    هل انتهى موسم الهجرة للخليج والأخص للمملكة العربية السعودية التي كانت قبلة للعمالة العربية والآسيوية والأجنبية

    بعيداً عن البروتكولات والزي الرسمي.. صور جديدة للأمير «محمد بن سلمان» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

    المخلوع صالح يتخذ أول إجراء عسكري ضد مليشا الحوثي بعد اعتقال ضباط موالين له

    بهذه الصور على الحافلات.. هكذا يسعى النظام لإذلال المعارضين أثناء إجلائهم من حلب

    السعودية تحذر المغتربين "اليمنيين" من بيع أو تناول مادة "الجيرو"داخل المملكة وعقوبة شديدة للمخالفين

المقالات
دنيا فويس
منوعات
الصحة والمجتمع
من نحن
اتصل بنا
محليات
» عاجل : الاعلان رسميا عن سيطرة الجيش الوطني على معسكر العمري وطيران الأباتشي يتدخل في المواجهات
» المآخذي يعتدي على الدكتور الظاهري ويهدده أمام الجميع بالتصفية الجسدية
» عاجل : الجيش الوطني يتمكن بنجاح من تطبيق أولى الخطط العسكرية في الجبهة الغربية بتعز
» قائد عسكري: الجيش اليمني يتقدم نحو مركز صعدة
» شاهد : ضبط كمية ضخمة من المتفجرات والاحزمة الناسفة في نقطة العلم بعدن
تقارير وحوارات
» امين عام الامم المتحدة يعلن اعتزامه جعل العام 2017 عاماً من أجل السلام
» مسؤولون أمريكيون: إيران حصلت على أموال وذهب بـ10 مليارات دولار منذ تخفيف العقوبات
» تفاصيل اللحظات الأخيرة للسفير الروسي يرويها المصور الذي نقل مشهد اغتياله للعالم
» شاهد أول صورة تظهر لحظة تصفية قاتل السفير الروسي في تركيا
» شاهد بالفيديو لحظة مقتل السفير الروسي في تركيا ( تفاصيل )
"علماء المسلمين" تندد بسياسة الأرض المحروقة بالموصل
الاستخبارات الأميركية تتوقع تغير المشهد العالمي جذرياً
هجمات على 3 مكامن تعيد سيناء إلى الواجهة
أردوغان : أنقرة بصدد إعداد أرضية للحل السلمي في سوريا
هل يتوقف مشروع مترو الرياض بسبب سياسة التقشف؟
عاجل : الاعلان رسميا عن سيطرة الجيش الوطني على معسكر العمري وطيران الأباتشي يتدخل في المواجهات
انهيارات متسارعة في جبهات صعدة بعد مقتل قيادات حوثية بارزة بينهم مسؤول الإعلام الحربي
المآخذي يعتدي على الدكتور الظاهري ويهدده أمام الجميع بالتصفية الجسدية
عاجل : الجيش الوطني يتمكن بنجاح من تطبيق أولى الخطط العسكرية في الجبهة الغربية بتعز
فتاة خليجية "صمّاء" دعت الشباب إليها بصور فاضحة.. واعتدت على ضابط بـ”حقنة طبية”
صدور أوامر جديدة من العاهل السعودي للراغبين في الحج للموسم 2017
قائد عسكري: الجيش اليمني يتقدم نحو مركز صعدة
وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني إثر نوبة قلبية
ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية والسعودية تتراجع
‎إطلاق سراح وزير دفاع ساحل العاج
شاهد : ضبط كمية ضخمة من المتفجرات والاحزمة الناسفة في نقطة العلم بعدن
توقعات في نهاية المخلوع صالح ؟
التحالف يقصف معسكراً للحوثيين وسط صعدة
الخدمة المدنية تصدر تعميما بموافاتها بكشوفات مرتبات ديسمبر
مجلس الوزراء يثمن جهود التحالف العربي في تأمين وصول الأموال النقدية المطبوعة فيروسيا إلى عدن
استكمال الاستعدادات لاقتحام معسكر العمري والمخاء تنتفض بدهس قيادات حوثية تحت إطارات سيارتها
السعودية : الإقرار رسمياً لموعد تحصيل رسوم مرافقين المقيمين مع استمرار الـ 2400 ريال سنويا (تفاصيل الرسوم)
انتهاء أزمة السيولة النقدية في اليمن بعد وصول 200 مليار ريال من روسيا
نبؤات نوستراداموس: هذا ما سيحدث في 2017
شاهد : مهران قباطي ينذر ويحذر عبدالملك الحوثي في عقر داره ويطالبه بالاستسلام
عاجل : كامل معسكر العمري تحت السيطرة النارية للجيش الوطني
انهيارات متسارعة وانشقاقات غير متوقعة بين الحوثيين والمخلوع صالح ( تفاصيل )
للصحف والقنوات : أكثر من 10 صور عالية الدقة من الجبهة الغربية بمحافظة تعز
عاجل : الجيش الوطني يتقدم غرب تعز وميناء المخا على بعد 30 كم فقط (شاهد الخريطة)
وزير الإعلام يوجه بحصر اسر الإعلاميين الشهداء والمختطفين
عاجل : الإعلان رسمياً عن انطلاق معركة تحرير تعز ( الرمح الذهبي )
لقطات فيديو حصرية تظهر المعارك الضارية للجيش الوطني وتقدمه في شبوة ( تفاصيل )
عاجل : انشقاق ثلاثة قياديين تابعيين للمخلوع صالح ووصولهم منفذ الوديعة مع عائلاتهم
معارك عنيفة في تعز لليوم الثاني بإشراف قيادة المحور وإسناد طائرات التحالف العربي
الشيخ عائض القرني عن مصادر موثقة يبشر بإقتراب النصر ويكشف عن انهيارات هائلة في صفوف الحوثيين والملخوع صالح
بن دغر يعلن انتهاء أزمة السيولة واستعداد الحكومة صرف المرتبات في جميع المحافظات
عاجل : الجيش الوطني يحقق انتصارات ساحقة في تعز ويسيطر على مواقع جديدة
السعودية تستضيف 4 يمنيين من معتقل غوانتانامو
صدور قرار جمهوري بتعيين نائب ووكلاء ومستشارين في وزارة الاعلام
قبيلة مراد تضع ثقلها بجبهة بيحان شبوة
‎يمن فويس‎
المقالات
» الجماعة السياسية

وحيد علي رشيد

» رسالة لمعالي الوزير ؟

عبدالوهاب طواف

» ابو وضاح شهيداً

د. ياسين سعيد نعمان

» تعز .. طريق الأمل لإنهاء الألم

علي هيثم الميسري

» معركة وطنية واحدة من أجل استعادة الوطن المنهوب

مصطفى القطيبي

» صلة المنظمات الأممية بانقلابيي اليمن!

همدان العليي

عربية ودولية
» أردوغان : أنقرة بصدد إعداد أرضية للحل السلمي في سوريا
» وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني إثر نوبة قلبية
» ‎إطلاق سراح وزير دفاع ساحل العاج
» نبؤات نوستراداموس: هذا ما سيحدث في 2017
شؤون خليجية
» هل يتوقف مشروع مترو الرياض بسبب سياسة التقشف؟
» صدور أوامر جديدة من العاهل السعودي للراغبين في الحج للموسم 2017
» السعودية : الإقرار رسمياً لموعد تحصيل رسوم مرافقين المقيمين مع استمرار الـ 2400 ريال سنويا (تفاصيل الرسوم)
» الشثري: 6 آلاف ريال دعماً للمقيمين سنويا في السعودية ( فيديو )
رياضة
» لاعب ببرشلونة يطلق حملة دولية لإغاثة أطفال حلب.. هذا ما قاله للماركات العالمية
» بالفيديو: مانشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارت بالفوز على واتفورد
» برشلونة يواجه ريال مدريد في كلاسيكو العالم
» حسن زيد بعد تعيينه وزير للشباب والرياضة مواقع التواصل الإجتماعي تش هجوم عليه
اقتصاد
yem » ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية والسعودية تتراجع
yem » لا ضرائب على تحويلات المقيمين في السعودية حالياً ( تفاصيل )
yem » شاهد بالصور : أحدهم أدمن عقاقير الهلوسة.. وآخر أنشأ مزرعة ماشية.. أين يوجد أول 11 موظفاً في مايكروسوفت اليوم؟
yem » السعودية تعلن موازنتها المالية للعام 2017 بإيرادات قدرها 692 مليار ريال
دنيا فويس
» شاهد صور صادمة : مروحية تزف عروساً برازيلية إلى الموت
منوعات
» فتاة خليجية "صمّاء" دعت الشباب إليها بصور فاضحة.. واعتدت على ضابط بـ”حقنة طبية”
محليات
عربية ودولية
دنيا فويس
منوعات
الصحة والمجتمع
تقارير وحوارات
شؤون خليجية
رياضة
اقتصاد
اسلاميات
تكنولوجيا
جولة الصحافة