‎يمن فويس‎

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» شاهد الوثيقة : رئيس الوزراء بن دغر يوجه بصرف مرتبات امانة العامة بصورة عاجلة
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تقارير وحوارات
» مجلس الوزراء السعودي يشيد ببيان التحالف الدولي ضد داعش
» ترمب يلمح لإلغاء العقوبات على روسيا ولقاء بوتين
» ترمب يتهم موسكو بالقرصنة ويتوعد الاستخبارات الأميركية
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» الجوازات السعودية تنفي تحديد مهلة للمغادرة للمخالفين اليمنيين بدون أخذ "بصمة مرحل"
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