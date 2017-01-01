‎يمن فويس‎

» مقتل العشرات في تحطم طائرة شحن تركية فوق منازل في قرغيزستان

تحطم طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية في قرغيزستان، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل، معظمهم كانوا على ا

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