‎يمن فويس‎

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» ترمب يتهم موسكو بالقرصنة ويتوعد الاستخبارات الأميركية
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» مسؤولون أمريكيون: إيران حصلت على أموال وذهب بـ10 مليارات دولار منذ تخفيف العقوبات
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» مقتل العشرات في تحطم طائرة شحن تركية فوق منازل في قرغيزستان
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