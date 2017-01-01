‎يمن فويس‎

» بيان صادر عن السلطة المحلية بمحافظة الحديدة
تابعت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة مجريات الأحداث حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف فرقاطة سعودية أثناء
ميليشيات الانقلاب تفرض سعر جديد على المشتقات النفطية في صنعاء وبقية المدن ( السعر الجديد )
شاهد بالفيديو .. 40 قتيل وجريح في ثورة عارمة بالسجن المركزي بصنعاء بسبب قيام عسكري حوثي بصفع امرأة
الرئيس هادي يخرج عن صمته ويكشف المستور !
تقدم جديد وانتصارات جديدة لقوات الجيش الوطني في البيضاء
» تأكيد جرائم قتل واغتصاب ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار
قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب جرائم قتل واغتصاب
إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول منذ فرض حظر ترامب
وكالة أوروبية تنفي رفع الخطوط العراقية من قائمة سوداء
إسرائيل من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر بيان البيت الأبيض على المستوطنات
الجيش الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية
» وفاة 63 ألف طفل في اليمن العام الماضي لسوء التغذية
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أمس الثلاثاء إن اليمن فقد مكاسب حققها على مدار عشر سنوات في مجال
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن
بريطانيا تتخذ أول خطوة للخروج من الاتحاد الأوروبي
الشفافية الدولية: أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2016
المكسيك: لن ندفع كلفة بناء جدار ترامب على حدودنا
» الخليج يعزز استثماراته في الطاقة المتجددة استعداداً لما بعد النفط
تعمل دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، على تعزيز وزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة، استعداداً
الجوازات السعودية تنفي تحديد مهلة للمغادرة للمخالفين اليمنيين بدون أخذ "بصمة مرحل"
الديون الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز
هذا ما بحث عنه السعوديون في غوغل خلال 2016
هل يتوقف مشروع مترو الرياض بسبب سياسة التقشف؟
» الكاميرون تفوز على غانا وتتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا
تأهل منتخب الكاميرون إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها الغابون بعد تغلبه على منت
رونالدينيو يعود إلى برشلونة بعد توقيع عقد لعشر سنوات
برشلونة يفوز على أتلتيكومدريد ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا
السلطات اليابانية تناشد المواطنين بالتبرع بالهواتف المحمولة القديمة
مصر تتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا
» ارتفاع الطلب على الذهب في 2016
كشف تقرير نشره مجلس الذهب العالمي، الجمعة، أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع في 2016 على الرغم من تباطؤ شديد في
مصر تستورد الغاز المسال من روسيا وعمان
ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يناير لأعلى مستوى في نحو عامين
طيران الإمارات في المركز الرابع ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم للعام 2017
إسطنبول تستحوذ على نسبة 53.4% من إجمالي الصادرات التركية
» رئيس وموظفو تويتر يتبرعون بمليون دولار لمواجهة قرار ترامب بشأن حظر السفر
تبرع العاملون في الشركة المالكة لموقع تويتر بأكثر من مليون دولار إلى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.
بعد إزاحة أبل عن الصدارة .. قوقل العلامة التجارية الأعلى قيمة في العالم.
مبيعات أبل تصل إلى (78.4 مليار دولارخلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من 2016
فايبرتطلق مكالمات مجانية بين الولايات المتحدة والدول المتأثرة بقرار ترامب المتعلق بحظر السفر
عدد المتصلين بشبكة الإنترنت في العالم فاق 3 مليارات و700 مليون مستخدم
» السعودية تقتح الزيارات لجميع أقارب المقيمين بعد اعتماد الرسوم الجديدة
صرح مصدر مسئول ان قرار زيادة رسوم التأشيرات الجديدة للوافدين الي السعودية بواقع رسوم دخول لأول مره 2000 ريال و
الجوازات السعودية: لا يمكن تحويل هوية زائر إلى مقيم
بعد فرضها رسوماً على العمالة الوافدة.. هذا ما ستدفعه إذا اصطحبت أسرتك من اليمن إلى السعودية ؟
بعيداً عن البروتكولات والزي الرسمي.. صور جديدة للأمير «محمد بن سلمان» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
المخلوع صالح يتخذ أول إجراء عسكري ضد مليشا الحوثي بعد اعتقال ضباط موالين له
ميليشيات الانقلاب تفرض سعر جديد على المشتقات النفطية في صنعاء وبقية المدن ( السعر الجديد )
الرئيس هادي يخرج عن صمته ويكشف المستور !
تقدم جديد وانتصارات جديدة لقوات الجيش الوطني في البيضاء
هذه هي أول مطالب الرئيس هادي من نظيره الامريكي دونالد ترامب
يمن فويس
محمد القادري
د. عبدالحي علي قاسم
محمد القادري
عبدالباسط القاعدي
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