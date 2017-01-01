‎يمن فويس‎

» تأكيد جرائم قتل واغتصاب ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار

قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب جرائم قتل واغتصاب

إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول منذ فرض حظر ترامب



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إسرائيل من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر بيان البيت الأبيض على المستوطنات



الجيش الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية

