‎يمن فويس‎

» وزير الإعلام يتلقي بمسؤولي أجهزة الإعلام في لحج

ناقش وزير الإعلام، معمر الإرياني اليوم وضع فروع المؤسسات الإعلامية بمحافظة لحج مع عدد من المسؤولين في المحافظة

قائد محور تعز يترأس اجتماعا باللجنة الامنية ويقر تسليم قلعة القاهرة والامن السياسي لعمليات المحور وإلغاء مسميات الفصائل



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