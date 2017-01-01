‎يمن فويس‎

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    » وزير الإعلام يتلقي بمسؤولي أجهزة الإعلام في لحج
    ناقش وزير الإعلام، معمر الإرياني اليوم وضع فروع المؤسسات الإعلامية بمحافظة لحج مع عدد من المسؤولين في المحافظة

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    وافق وزير الداخلية الإسرائيلية أرييه درعي، الخميس، على خطة لاستقبال 100 طفل سوري يتمتهم الحرب الأهلية، وحصولهم

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    » الشفافية الدولية: أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2016
    أصدرت منظمة الشفافية الدولية أمس الأربعاء تقريرها السنوي، حيث أشارت فيه إلى تراجع متفاوت للدول العربية في ما ي

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    » الخليج يعزز استثماراته في الطاقة المتجددة استعداداً لما بعد النفط
    تعمل دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، على تعزيز وزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة، استعداداً

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    » تايلاند تشتري غواصة صينية بـ380 مليون دولار
    قال مسؤولون في تايلاند اليوم (الأربعاء) إن الحكومة العسكرية وافقت على تخصيص 13.5 بليون بات (380 مليون دولار) ل

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    » احذر.. مواقع التواصل تكشف معلومات عنك من دون أن تدري
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» الشفافية الدولية: أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2016
» المكسيك: لن ندفع كلفة بناء جدار ترامب على حدودنا
» عامان على حكم الملك سلمان.. كيف تعامل مع تحديات اليمن وإيران وسوريا والإرهاب؟
» مجلس الوزراء السعودي يشيد ببيان التحالف الدولي ضد داعش
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» الجوازات السعودية تنفي تحديد مهلة للمغادرة للمخالفين اليمنيين بدون أخذ "بصمة مرحل"
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