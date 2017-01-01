‎يمن فويس‎

» شرط واحد لحصول الوافدين على الجنسية السعودية عام 2017

المملكة تسعي لتوفير خدمة جديدة ومميزة للوافدين المقيمين على أراضيها، تمثلت فى إمكانية الحصول على الجنسية السع

السعودية تقتح الزيارات لجميع أقارب المقيمين بعد اعتماد الرسوم الجديدة



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