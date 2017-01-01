‎يمن فويس‎

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    » ذهب السودان يفقد بريقه بسبب التهريب
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    » "فيسبوك ماسنجر" ينتهك خصوصية المستخدمين
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    » شرط واحد لحصول الوافدين على الجنسية السعودية عام 2017
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    السعودية تقتح الزيارات لجميع أقارب المقيمين بعد اعتماد الرسوم الجديدة

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    بعد فرضها رسوماً على العمالة الوافدة.. هذا ما ستدفعه إذا اصطحبت أسرتك من اليمن إلى السعودية ؟

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تقارير وحوارات
» وفاة 63 ألف طفل في اليمن العام الماضي لسوء التغذية
» الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن
» بريطانيا تتخذ أول خطوة للخروج من الاتحاد الأوروبي
» الشفافية الدولية: أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2016
» المكسيك: لن ندفع كلفة بناء جدار ترامب على حدودنا
بالصور : شاهد الابتسامة التي اعتلت وجه الرئيس هادي اثناء لقائه مع سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات هيئة التدريس وموظفي جامعة إب ومنتسبي مؤسسة الثورة
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» "القطرية" تسمح بمغادرة مواطني الدول المحظورة إلى أميركا
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