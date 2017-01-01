‎يمن فويس‎

» بالصور : شاهد الابتسامة التي اعتلت وجه الرئيس هادي اثناء لقائه مع سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
وفي بداية الاستقبال رحب فخامة الرئيس بأخيه ولي ولي العهد، وحمل سموه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
اللواء علي محسن نائب رئيس الجمهورية .. نهاية الانقلاب حتمية وعلى الجميع الالتفاف حول مشروع فخامة الرئيس
رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات تعز بصورة عاجلة ويصف المدينة بـ " ستالين غراد " القرن
رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات هيئة التدريس وموظفي جامعة إب ومنتسبي مؤسسة الثورة
رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات منتسبي مؤسسة الثورة ووكالة (سبأ)