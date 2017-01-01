‎يمن فويس‎

الرئيسية
  • محليات

    » بيان صادر عن السلطة المحلية بمحافظة الحديدة
    تابعت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة مجريات الأحداث حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف فرقاطة سعودية أثناء

    ميليشيات الانقلاب تفرض سعر جديد على المشتقات النفطية في صنعاء وبقية المدن ( السعر الجديد )

    شاهد بالفيديو .. 40 قتيل وجريح في ثورة عارمة بالسجن المركزي بصنعاء بسبب قيام عسكري حوثي بصفع امرأة

    الرئيس هادي يخرج عن صمته ويكشف المستور !

    تقدم جديد وانتصارات جديدة لقوات الجيش الوطني في البيضاء

  • عربية ودولية

    » تأكيد جرائم قتل واغتصاب ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار
    قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب جرائم قتل واغتصاب

    إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول منذ فرض حظر ترامب

    وكالة أوروبية تنفي رفع الخطوط العراقية من قائمة سوداء

    إسرائيل من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر بيان البيت الأبيض على المستوطنات

    الجيش الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية

  • تقارير وحوارات

    » وفاة 63 ألف طفل في اليمن العام الماضي لسوء التغذية
    قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أمس الثلاثاء إن اليمن فقد مكاسب حققها على مدار عشر سنوات في مجال

    الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن

    بريطانيا تتخذ أول خطوة للخروج من الاتحاد الأوروبي

    الشفافية الدولية: أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2016

    المكسيك: لن ندفع كلفة بناء جدار ترامب على حدودنا

  • شؤون خليجية

    » الخليج يعزز استثماراته في الطاقة المتجددة استعداداً لما بعد النفط
    تعمل دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، على تعزيز وزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة، استعداداً

    الجوازات السعودية تنفي تحديد مهلة للمغادرة للمخالفين اليمنيين بدون أخذ "بصمة مرحل"

    الديون الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز

    هذا ما بحث عنه السعوديون في غوغل خلال 2016

    هل يتوقف مشروع مترو الرياض بسبب سياسة التقشف؟

  • رياضة

    » الكاميرون تفوز على غانا وتتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا
    تأهل منتخب الكاميرون إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها الغابون بعد تغلبه على منت

    رونالدينيو يعود إلى برشلونة بعد توقيع عقد لعشر سنوات

    برشلونة يفوز على أتلتيكومدريد ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا

    السلطات اليابانية تناشد المواطنين بالتبرع بالهواتف المحمولة القديمة

    مصر تتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا

  • اقتصاد

    » ارتفاع الطلب على الذهب في 2016
    كشف تقرير نشره مجلس الذهب العالمي، الجمعة، أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع في 2016 على الرغم من تباطؤ شديد في

    مصر تستورد الغاز المسال من روسيا وعمان

    ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يناير لأعلى مستوى في نحو عامين

    طيران الإمارات في المركز الرابع ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم للعام 2017

    إسطنبول تستحوذ على نسبة 53.4% من إجمالي الصادرات التركية

  • تكنولوجيا

    » رئيس وموظفو تويتر يتبرعون بمليون دولار لمواجهة قرار ترامب بشأن حظر السفر
    تبرع العاملون في الشركة المالكة لموقع تويتر بأكثر من مليون دولار إلى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

    بعد إزاحة أبل عن الصدارة .. قوقل العلامة التجارية الأعلى قيمة في العالم.

    مبيعات أبل تصل إلى (78.4 مليار دولارخلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من 2016

    فايبرتطلق مكالمات مجانية بين الولايات المتحدة والدول المتأثرة بقرار ترامب المتعلق بحظر السفر

    عدد المتصلين بشبكة الإنترنت في العالم فاق 3 مليارات و700 مليون مستخدم

  • جولة الصحافة

    » السعودية تقتح الزيارات لجميع أقارب المقيمين بعد اعتماد الرسوم الجديدة
    صرح مصدر مسئول ان قرار زيادة رسوم التأشيرات الجديدة للوافدين الي السعودية بواقع رسوم دخول لأول مره 2000 ريال و

    الجوازات السعودية: لا يمكن تحويل هوية زائر إلى مقيم

    بعد فرضها رسوماً على العمالة الوافدة.. هذا ما ستدفعه إذا اصطحبت أسرتك من اليمن إلى السعودية ؟

    بعيداً عن البروتكولات والزي الرسمي.. صور جديدة للأمير «محمد بن سلمان» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

    المخلوع صالح يتخذ أول إجراء عسكري ضد مليشا الحوثي بعد اعتقال ضباط موالين له

المقالات
دنيا فويس
منوعات
الصحة والمجتمع
من نحن
اتصل بنا
محليات
» بيان صادر عن السلطة المحلية بمحافظة الحديدة
» شاهد بالفيديو .. 40 قتيل وجريح في ثورة عارمة بالسجن المركزي بصنعاء بسبب قيام عسكري حوثي بصفع امرأة
» أَغْلَق الحدود فأغلقوا المتاجر.. ألف يمني يحتجون على قرار ترامب
» صرف مرتبات التربية والتعليم بإب اثر تسليم الكشوفات للمحافظ الوائلي "صورة التوجيه"
» شاهد بالصور : الجيش الوطني والمقاومة يستعيد سلسلة جبال السوداء ويستكمل تحرير مرتفعات باصهيب في كرش
تقارير وحوارات
» وفاة 63 ألف طفل في اليمن العام الماضي لسوء التغذية
» الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن
» بريطانيا تتخذ أول خطوة للخروج من الاتحاد الأوروبي
» الشفافية الدولية: أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2016
» المكسيك: لن ندفع كلفة بناء جدار ترامب على حدودنا
بيان صادر عن السلطة المحلية بمحافظة الحديدة
تأكيد جرائم قتل واغتصاب ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار
إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول منذ فرض حظر ترامب
ميليشيات الانقلاب تفرض سعر جديد على المشتقات النفطية في صنعاء وبقية المدن ( السعر الجديد )
شاهد بالفيديو .. 40 قتيل وجريح في ثورة عارمة بالسجن المركزي بصنعاء بسبب قيام عسكري حوثي بصفع امرأة
الرئيس هادي يخرج عن صمته ويكشف المستور !
دراسة .. الرجل الأصلع أكثر نجاحاً ووقاراً
ارتفاع الطلب على الذهب في 2016
باريس تستخدم البول في تسميد النباتات !
هيلاري كلينتون تستعد لطرح كتاب عن حياتها
ألمانيا .. غرامة 270 ألف دولار للتدخين بشرفة المنزل
مصر تستورد الغاز المسال من روسيا وعمان
وكالة أوروبية تنفي رفع الخطوط العراقية من قائمة سوداء
رئيس وموظفو تويتر يتبرعون بمليون دولار لمواجهة قرار ترامب بشأن حظر السفر
إسرائيل من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر بيان البيت الأبيض على المستوطنات
الكاميرون تفوز على غانا وتتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا
رونالدينيو يعود إلى برشلونة بعد توقيع عقد لعشر سنوات
تقدم جديد وانتصارات جديدة لقوات الجيش الوطني في البيضاء
هذه هي أول مطالب الرئيس هادي من نظيره الامريكي دونالد ترامب
تعرف على الممثل الأمريكي الذي ينفق "مليوني دولار" شهريا!
ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يناير لأعلى مستوى في نحو عامين
طيران الإمارات في المركز الرابع ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم للعام 2017
السعودية تقتح الزيارات لجميع أقارب المقيمين بعد اعتماد الرسوم الجديدة
برشلونة يفوز على أتلتيكومدريد ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا
أَغْلَق الحدود فأغلقوا المتاجر.. ألف يمني يحتجون على قرار ترامب
بعد إزاحة أبل عن الصدارة .. قوقل العلامة التجارية الأعلى قيمة في العالم.
إسطنبول تستحوذ على نسبة 53.4% من إجمالي الصادرات التركية
العراق يخفض إنتاج النفط الخام بواقع 200 ألف برميل يوميا
السلطات اليابانية تناشد المواطنين بالتبرع بالهواتف المحمولة القديمة
الجيش الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية
صرف مرتبات التربية والتعليم بإب اثر تسليم الكشوفات للمحافظ الوائلي "صورة التوجيه"
ارتفاع سعر الذهب مع استمرار ضعف سعر الدولار
مقتل 51 من الدولة الإسلامية في غارات تركية بشمال سوريا
مصر تتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا
شاهد بالصور : الجيش الوطني والمقاومة يستعيد سلسلة جبال السوداء ويستكمل تحرير مرتفعات باصهيب في كرش
عاجل : التحالف يعلن ميناء الحديدة منطقة عسكرية محظورة تمهيدا للتحرير
رسميا : وزير الخارجية يبشر بافتتاح أول سفارة عربية بعدن
المنتدى العربي- الروسي يؤكد دعمه لوحدة اليمن واستعادة سلطات الدولة الشرعية
ترامب يبلغ الكونجرس بخطة منع إيران من تهريب الأسلحة لليمن
السفير البريطاني يحمل المخلوع والحوثيين أسباب الحرب في اليمن
‎يمن فويس‎
المقالات
» ثورة الشباب ودور الرئيس هادي

محمد القادري

» خير الله: بديهياتك للواقع اليمني مفخخة!!

د. عبدالحي علي قاسم

» عشرة أسباب وراء استسلام صالح

محمد القادري

» عجلا السامري!! والسقوط المخزي!!

د. عبدالحي علي قاسم

» المطلوب تحرير إب وليس فتح جبهات

محمد القادري

» المرتبات تفضحهم!

عبدالباسط القاعدي

عربية ودولية
» تأكيد جرائم قتل واغتصاب ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار
» إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول منذ فرض حظر ترامب
» وكالة أوروبية تنفي رفع الخطوط العراقية من قائمة سوداء
» إسرائيل من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر بيان البيت الأبيض على المستوطنات
شؤون خليجية
» الخليج يعزز استثماراته في الطاقة المتجددة استعداداً لما بعد النفط
» الجوازات السعودية تنفي تحديد مهلة للمغادرة للمخالفين اليمنيين بدون أخذ "بصمة مرحل"
» الديون الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز
» هذا ما بحث عنه السعوديون في غوغل خلال 2016
رياضة
» الكاميرون تفوز على غانا وتتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا
» رونالدينيو يعود إلى برشلونة بعد توقيع عقد لعشر سنوات
» برشلونة يفوز على أتلتيكومدريد ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا
» السلطات اليابانية تناشد المواطنين بالتبرع بالهواتف المحمولة القديمة
اقتصاد
yem » ارتفاع الطلب على الذهب في 2016
yem » مصر تستورد الغاز المسال من روسيا وعمان
yem » ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يناير لأعلى مستوى في نحو عامين
yem » طيران الإمارات في المركز الرابع ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم للعام 2017
دنيا فويس
» صور جديدة للممثلة ليندسي لوهان تدّعم "اعتناقها الإسلام"
منوعات
» دراسة .. الرجل الأصلع أكثر نجاحاً ووقاراً
محليات
عربية ودولية
دنيا فويس
منوعات
الصحة والمجتمع
تقارير وحوارات
شؤون خليجية
رياضة
اقتصاد
نوافذ ثقافية
تكنولوجيا
جولة الصحافة