‎يمن فويس‎

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    مكتب رئاسة الجمهورية في أول تصريح بالسنة الجديدة : العام ٢٠١٧ الجديد سيكون مختلفا تمام

    المنتدى الأكاديمي الوطني يعلن تضامنه المطلق مع الحركة الاحتجاجية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء (نص البيان)

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    » وزير خارجية أمريكا: سقوط «حلب» لن يُنهي العنف في سوريا
    قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الثلاثاء، إن سقوط حلب بيد قوات الأسد لن ينهي العنف في البلاد، مؤكدا

    تدعى بانا : رسالة من «طفلة حلبية» تُبكي كل من قرئها.. «هذه كلماتي الآخيرة» !

    تظاهرة في باريس ترحب بالمهاجرين وتنتقد سلوك السلطات فرنسا تغري اللاجئين بحوافز مالية للرحيل

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    علي عبدالله صالح يطلب السماح له بالسفر إلى كوبا

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    » مسؤولون أمريكيون: إيران حصلت على أموال وذهب بـ10 مليارات دولار منذ تخفيف العقوبات
    وذكرت أن الأموال المجمدة لإيران من بيعات نفطها في دول مثل اليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، والموجودة في حسابا

    تفاصيل اللحظات الأخيرة للسفير الروسي يرويها المصور الذي نقل مشهد اغتياله للعالم

    شاهد أول صورة تظهر لحظة تصفية قاتل السفير الروسي في تركيا

    شاهد بالفيديو لحظة مقتل السفير الروسي في تركيا ( تفاصيل )

    عاجل : شاهد أول فيديو للسفير الروسي في تركيا لحظة مقتله وصراخ منفذ العملية ( تحديث )

  • شؤون خليجية

    » الشثري: 6 آلاف ريال دعماً للمقيمين سنويا في السعودية ( فيديو )
    كنّا نشتكي في القطاع الخاص من كثرة المفاجآت في القرارات وعدم وجود خطط حتى قصيرة المدى للإجراءات والتنظيمات الح

    السعودية توجه بتوطين هذه المهن الجديدة في المملكة

    وزارة العمل السعودية تعلن عملها على توطين مهن جديدة بالتعاون مع الداخلية والنقل (تفاصيل)

    السعودية في أول رد رسمي حول سقوط "حلب" السورية

    #حلب_تباد.. الكلباني يعتذر والعودة يدعو والعريفي سيتحدث في خطبة الجمعة

  • رياضة

    » لاعب ببرشلونة يطلق حملة دولية لإغاثة أطفال حلب.. هذا ما قاله للماركات العالمية
    وجه نجم برشلونة التركي وعميد المنتخب الوطني التركي لكرة القدم آردا توران رسالة مؤثرة لمتابعيه والذين يقدر عدده

    بالفيديو: مانشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارت بالفوز على واتفورد

    برشلونة يواجه ريال مدريد في كلاسيكو العالم

    حسن زيد بعد تعيينه وزير للشباب والرياضة مواقع التواصل الإجتماعي تش هجوم عليه

    4 لاعبين نجوا من حادث تحطم الطائرة الكولومبية

  • اقتصاد

    » لا ضرائب على تحويلات المقيمين في السعودية حالياً ( تفاصيل )
    وكان مجلس الشورى قد ناقش في وقت سابق خططا لفرض من 2 إلى 6% ضرائب على العاملين المقيمين على خلفية اقتراح تقدم ب

    شاهد بالصور : أحدهم أدمن عقاقير الهلوسة.. وآخر أنشأ مزرعة ماشية.. أين يوجد أول 11 موظفاً في مايكروسوفت اليوم؟

    السعودية تعلن موازنتها المالية للعام 2017 بإيرادات قدرها 692 مليار ريال

    تغريدة لـ "ترمب".. تهز أسهم عملاق صانع الطائرات "الشبح"!

    تعرَّف على أسباب تغيير الريال الورقي في السعودية إلى عملة معدنية واستحداث عملة الريالين ( صورة )

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    » ظهور مشكلة جديدة في كاميرا هاتف «iPhone 7 Plus»
    كشف بعض مستخدمي هاتف آبل iPhone 7 Plus عن ظهور مشكلة في كاميرا الهاتف الخلفية أثناء الاستخدام، حيث تتحول الشاش

    الواتس آب الأزرق يتفوق على نظيره الأخضر بـ 5 مزايا.. تعرف عليها!

    اكتشف 5 علامات للتمييز بين الشاحن الأصلي والمقلد

    شرح بالصور : لمستخدمي واتساب.. إليكم 10 حيل عليكم تعلمها

    السعودية.. هجمات إلكترونية على جهات حكومية ومنشآت حيوية

  • جولة الصحافة

    » بعد فرضها رسوماً على العمالة الوافدة.. هذا ما ستدفعه إذا اصطحبت أسرتك من اليمن إلى السعودية ؟
    هل انتهى موسم الهجرة للخليج والأخص للمملكة العربية السعودية التي كانت قبلة للعمالة العربية والآسيوية والأجنبية

    بعيداً عن البروتكولات والزي الرسمي.. صور جديدة للأمير «محمد بن سلمان» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

    المخلوع صالح يتخذ أول إجراء عسكري ضد مليشا الحوثي بعد اعتقال ضباط موالين له

    بهذه الصور على الحافلات.. هكذا يسعى النظام لإذلال المعارضين أثناء إجلائهم من حلب

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محليات
» مكتب رئاسة الجمهورية في أول تصريح بالسنة الجديدة : العام ٢٠١٧ الجديد سيكون مختلفا تماما
» المنتدى الأكاديمي الوطني يعلن تضامنه المطلق مع الحركة الاحتجاجية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء (نص البيان)
» عاجل : الجيش الوطني يسيطر على أقوى معسكرات الانقلاب في صعدة
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» مسؤولون أمريكيون: إيران حصلت على أموال وذهب بـ10 مليارات دولار منذ تخفيف العقوبات
» تفاصيل اللحظات الأخيرة للسفير الروسي يرويها المصور الذي نقل مشهد اغتياله للعالم
» شاهد أول صورة تظهر لحظة تصفية قاتل السفير الروسي في تركيا
» شاهد بالفيديو لحظة مقتل السفير الروسي في تركيا ( تفاصيل )
» عاجل : شاهد أول فيديو للسفير الروسي في تركيا لحظة مقتله وصراخ منفذ العملية ( تحديث )
مكتب رئاسة الجمهورية في أول تصريح بالسنة الجديدة : العام ٢٠١٧ الجديد سيكون مختلفا تماما
المنتدى الأكاديمي الوطني يعلن تضامنه المطلق مع الحركة الاحتجاجية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء (نص البيان)
عاجل : الجيش الوطني يسيطر على أقوى معسكرات الانقلاب في صعدة
غليان شعبي في العاصمة صنعاء ضد الحوثيين وتوقعات بانتفاضة المساجد
مسؤولون أمريكيون: إيران حصلت على أموال وذهب بـ10 مليارات دولار منذ تخفيف العقوبات
عاجل : البقع تحت سيطرة الجيش الوطني
وزير الخارجية المخلافي يكشف عن المصير الذي ينتظر الطالب اليمني المسجون في روسيا بسبب القات
أنباء عن هروب قيادات حوثية عليا بينها حسن زيد ويحيى الحوثي خارج العاصمة
لهذا السبب : شركة الكريمي للصرفة تعلن اغلاق جميع فروعها في تعز
الحوثيون يتحدون صالح ويمددون للصماد (وثيقة )
ورد الآن : استشهاد صاحب الترتيب العلمي الأولى على مستوى الجمهورية في تعز
رئيس الجمهوريه يُشدد على ضرورة القضاء على ظاهرة التهريب ويوجه بافتتاح كلية شرطة بالمكلا
«العمل السعودية» تطلق خدمة إلكترونية جديده لليمنيين (تفاصيل)
قائد عسكري رفيع : زيارة الرئيس هادي لمحافظة حضرموت فاقت كل التوقعات (تفاصيل)
تقرير: الامارات قدمت مساعدات لليمن بـ 1.6 مليار دولار
المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع تواصل تنفيذ فعاليات مشروع التعايش في اليمن
صلاة الجنازة على المرحوم "العميد د/ أحمد علي المقدشي"ستقام بمسجد الراجحي عصر اليوم الاربعاء
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موقع اماراتي: السلطات اليمنية تتخذ قرارًا مفاجئًا عقب ساعات من وصول الرئيس هادي لحضرموت
وزارة الإعلام تهنئ الدكتورة اليمنية الدكتورة مناهل ثابت لحصولها على جائزة امتياز حرية لندن
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الجيش يقترب أكثر من العاصمة صنعاء ويقصف للمرة الأولى معسكر الصمع الاستراتيجي
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ظهور مشكلة جديدة في كاميرا هاتف «iPhone 7 Plus»
مقتل قيادات عسكرية عليا بينهم عناصر من الحماية الخاصة للمخلوع صالح (الأسماء)
مقتل زعيم قبلي وأربعة من مرافقيه برصاص القاعدة شرق اليمن
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القيادي المؤتمر كامل الخوداني يخرج عن صمته ويوجه رسالة لـ «عيال العاصفة»
مدير أمن عدن يتخذ قرار مفاجئ بالإفراج عن عصابة ترويج مخدرات وإقالة الضباط الذي قبض عليهم ( صورة )
بعد تسجيل سبع براءات اختراع.. طالب يمني يحصل على الدكتوراه في الميكانيك من كندا
‎يمن فويس‎
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» الحرب في اليمن وسؤال النهاية!

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» نحن بين زمنٍ يمضي وآخر يأتي

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» افتحوا عقولكم من أجل الوطن

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» الحسن أبكر..ليس إرهابيا

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عربية ودولية
» وزير خارجية أمريكا: سقوط «حلب» لن يُنهي العنف في سوريا
» تدعى بانا : رسالة من «طفلة حلبية» تُبكي كل من قرئها.. «هذه كلماتي الآخيرة» !
» تظاهرة في باريس ترحب بالمهاجرين وتنتقد سلوك السلطات فرنسا تغري اللاجئين بحوافز مالية للرحيل
» الأمطار تتسبب بفيضانات في قطر.. وتحتجز العشرات بالسعودية
شؤون خليجية
» الشثري: 6 آلاف ريال دعماً للمقيمين سنويا في السعودية ( فيديو )
» السعودية توجه بتوطين هذه المهن الجديدة في المملكة
» وزارة العمل السعودية تعلن عملها على توطين مهن جديدة بالتعاون مع الداخلية والنقل (تفاصيل)
» السعودية في أول رد رسمي حول سقوط "حلب" السورية
رياضة
» لاعب ببرشلونة يطلق حملة دولية لإغاثة أطفال حلب.. هذا ما قاله للماركات العالمية
» بالفيديو: مانشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارت بالفوز على واتفورد
» برشلونة يواجه ريال مدريد في كلاسيكو العالم
» حسن زيد بعد تعيينه وزير للشباب والرياضة مواقع التواصل الإجتماعي تش هجوم عليه
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yem » لا ضرائب على تحويلات المقيمين في السعودية حالياً ( تفاصيل )
yem » شاهد بالصور : أحدهم أدمن عقاقير الهلوسة.. وآخر أنشأ مزرعة ماشية.. أين يوجد أول 11 موظفاً في مايكروسوفت اليوم؟
yem » السعودية تعلن موازنتها المالية للعام 2017 بإيرادات قدرها 692 مليار ريال
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» شاهد صور صادمة : مروحية تزف عروساً برازيلية إلى الموت
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